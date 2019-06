Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé ce lundi 24 juin 2019 que les épreuves du brevet des collèges seront reportées au lundi 1er et au mardi 2 juillet en raison de la forte canicule qui va toucher l'ensemble de la Métropole jeudi 27 et vendredi 28 juin, jours où devaient se tenir initialement les épreuves. "Ce report ne concerne pas La Réunion ni aucune autre région des outre-mer" a indiqué à imaz Press le service communication du ministère de l'Education nationale. Les épreuves auront donc bien lieu jeudi et vendredi prochains (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

