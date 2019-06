Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Cette année, 14.568 collégiens vont devoir plancher pendant deux jours sur les épreuves du Diplôme national du brevet (DNB). Ils se divisent en deux catégories : 12.529 candidats en série général, et 2.039 candidats en série professionnelle. Le brevet des collèges se déroule les 27 et 28 juin 2019 et commence avec l'épreuve de français jeudi matin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

