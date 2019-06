Depuis 25 ans, Astrid Puissant s'occupe des animaux abandonnés de l'île avec son refuge l'Arche de Noé. Et des animaux abandonnés, à La Réunion, il y en a un paquet. Juste en 2018, ce sont 42 milles chiens errants qui ont été comptabilisés dans les rues de l'île. Aujourd'hui, menacée de fermeture, l'Arche de Noé, qui est composée d'un site à Saint-André et un à Sainte-Anne, interpelle une nouvelle fois sur l'urgence de s'occuper des animaux réunionnais. Un projet d'extension de la fourrière intercommunale de la CIREST fait par ailleurs bondir la présidente de l'association.

" Cette extension permettra de tuer 160 chiens par semaine au lieu de 100, ainsi que 60 chats par semaines contre 40 actuellement. Et toujours aucune place "refuge" n’est financée ou prévue par la CIREST " s’indigne Astrid Puissant.

Dans un rapport de 84 pages, la présidente de l’Arche de Noé dresse un portrait édifiant de la gestion de la crise de l’errance animalière à La Réunion depuis 20 ans. Si, depuis 1992, année de la première campagne départementale contre l’errance animale, la SPA procédait à des stérilisations gratuites grâce aux subventions allouées par l’Etat, Astrid Puissant note que ces aides ont fortement diminuées au fil des ans.

" Les fonds consacrés aux campagnes de stérilisation après le désengagement programmé de la Région et du Département ont baissé pour stagner avec dorénavant uniquement les fonds affectés par les cinq intercommunalités réunionnaises " souligne-t-elle dans son rapport. Elle pointe notamment du doigt le Territoire de la côte ouest (TCO), qui détient le budget le plus bas parmi les intercommunalités, et qui n’a pas réalisé de campagnes de stérilisation en 2012, 2013 et 2014.



Astrid Puisse dénoncent aussi le nombre d'euthanasies réalisées à La Réunion. " Avec le décret du 27 novembre 2002 le législateur a institué un raccourcissement du délai de garde des animaux admis en fourrière qui est passé de 8 jours en métropole à 4 jours dans les DOM. (…) On passe ainsi progressivement en 20 ans de 1 animal euthanasié pour 153 habitants en 1998 à 1 animal euthanasié pour 87 habitants en 2014 " écrit-elle dans son rapport.

Une dérogation qu’exploiteraient certains propriétaires d’animaux pour faire euthanasier leur compagnon tout en économie des frais de vétérinaires, d’après Astrid Puissant. " Non repris par leur propriétaire au bout de 4 jours francs à la Réunion contre 8 jours francs en métropole, les animaux admis en fourrière sont généralement euthanasiés à l’issue de ce délai (…) Grâce au décret spécial DOM,La Réunion est devenue la championne de France de l’euthanasie animale de confort par habitant " précise-t-elle. Selon son rapport, 986 animaux auraient été tués ainsi.

Aujourd'hui, la propriétaire du refuge tente donc d'interpeller sur le sort des animaux dont elle s'occupe. " Si je devais fermer les portes de l'Arche de Noé, il faudrait que je gagne le plus de temps possible pour pouvoir trouver un maximum de famille d'accueil, car en fourrière ils seront euthanasié " explique-t-elle, inquiète.

Non subventionné, son refuge accueille aujourd'hui 50 chats par site et des dizaines de chiens. Au total, Astrid Puissant a besoin de 150 euros quotidien pour nourrir, nettoyer et soigner tout ce beau monde, en plus du salaire de ses quatre employés. Par ailleurs, possédant une seule benne de 1,5 tonnes, les sacs de litière de chat s'accumulent. "J'aurais besoin d'au moins deux autres bennes pour pouvoir gérer ces ordures " déplore-t-elle.

Une cagnotte a donc été lancée pour tenter de sauver son refuge.

as/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com