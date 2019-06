Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 41 minutes

Baptisée Ouparana, une maquette est au centre du projet du même. Elle représente l'île de Mayotte telle qu'elle pourrait être d'ici 2050. Les déplacements, les alternatives au tout voiture, la maîtrise des énergies, l'assainissement, la gestion des déchets, le développement économique... Tout est imaginé et recensé sur Ouparana et les dix panneaux d'exposition qui l'accompagnent. Le projet sera exposé dans chacune des 17 communes de l'île aux parfums au cours des 12 prochains mois. L'idée est de favoriser la concertation et la réflexion sur les grands chantiers à venir et les défis posés à Mayotte à l'horizon 2050. Ouparana a été conçu dans le cadre du Schéma d'aménagement régional (SAR) du conseil départemental mahorais (Photo France Mayotte Matin)

