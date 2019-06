BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 25 juin 2019



Des joints sur ordonnance... pourquoi pas ?

Les élus se mobilisent, les professionnels de la santé aussi, et même les économistes. Tout le monde s'y met quand il s'agit d'aborder la question de la légalisation du cannabi en France. Un député, entouré de 14 autres, s'apprête à déposer une proposition de loi pour une légalisation contrôlée. L'Autorité du médicament, elle, se penche sur une expérimentation du cannabis thérapeutique d'ici 2020. A La Réunion, alors que les saisies de zamal s'enchaînent et augmentent, que provoquerait une légalisation - partielle ou totale - de cette drogue douce ? Certains imaginent déjà le zamal remplacer la canne dans les champs de l'île... Concrètement, c'est plus compliqué que ça, mais il y a bien un marché, qu'il concerne la dimension strictement économique ou bien la santé.

L'Arche de Noé craint pour ses pensionnaires à quatre pattes. Le nombre d'euthanasies pourrait augmenter

Depuis 25 ans, Astrid Puissant s'occupe des animaux abandonnés de l'île avec son refuge l'Arche de Noé. Et des animaux abandonnés, à La Réunion, il y en a un paquet. Juste en 2018, ce sont 42 milles chiens errants qui ont été comptabilisés dans les rues de l'île. Aujourd'hui, menacée de fermeture, l'Arche de Noé, qui est composée d'un site à Saint-André et un à Sainte-Anne, interpelle une nouvelle fois sur l'urgence de s'occuper des animaux réunionnais. Un projet d'extension de la fourrière intercommunale de la CIREST fait par ailleurs bondir la présidente de l'association

CHU : la mobilisation des personnels hospitaliers continue. Ils sont en grève ilimitée

Depuis le 31 mai 2019, un mouvement de grève illimitée a commencé au service des Urgences du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Pierre. Soutenu par la CFTC, une forte mobilisation avait été organisée le 5 juin dernier pour dénoncer les conditions de travail et les conditions d'accueil des patients. Dans ce cadre, le personnel hospitalier appellent à une mobilisation générale le 26 juin devant le CHU. Ils souhaitent par la suite former un cortège pour aller déposer une motion à la sous-préfecture.

Examen : le report du brevet ne concerne pas La Réunion

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé ce lundi 24 juin 2019 que les épreuves du brevet des collèges seront reportées au lundi 1er et au mardi 2 juillet en raison de la forte canicule qui va toucher l'ensemble de la Métropole jeudi 27 et vendredi 28 juin, jours où devaient se tenir initialement les épreuves. "Ce report ne concerne pas La Réunion ni aucune autre région des outre-mer" a indiqué à imaz Press le service communication du ministère de l'Education nationale. Les épreuves auront donc bien lieu jeudi et vendredi prochains

La pa Météo France i di, sé zot i di – Beaucoup de pluie et un peu de soleil

Si l'on en croit Matante Rosina les averses seront fréquentes ce mardi 25 juin 2019 entre Saint-Denis et Saint-Pierre en passant par Saint-Benoît. Seule la région ouest sera plus ou moins au sec. L mer sera encore agitée. C'est comment chez vous ?