Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le ministre de l'Education a décidé de repousser le brevet pour le bien des élèves à cause de la canicule... Seuls les collégiens de Métropole étaient concernés au départ, finalement le ministère rétropédale et décale également les épreuves des jeunes réunionnais pour s'aligner sur l'Hexagone. C'est la pagaille... En-dehors de ce cafouillage de dates, un plan canicule pour les élèves, on applaudit sincèrement. Mais nous ? La chaleur à La Réunion, c'est notre riz quotidien et pourtant... Après les vacances de l'été austral, la rentrée scolaire a lieu en janvier, alors que la météo est sens dessus dessous, entre les cyclones et les températures à plus de 35 degrés avec un ressenti de 42 degrés. Après l'annonce ministérielle les parents d'élèves et les enseignants de La Réunion sont en colère. On les comprend. Face à la chaleur, c'est deux poids deux mesures. Et une fois de plus, les Outre-mer en général et La Réunion en particulier ne bénéficient pas du même traitement... de faveur (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

