Guillaume Hamon et Aurélie Véteau viennent d'être nommés au greffe du tribunal de commerce. Respectivement affectés à Saint-Denis et Saint-Pierre, ils seront en charge du registre du commerce des sociétés. Cette décision vient après le fort mécontentement exprimé par les entrepreneurs de La Réunion. Et pour cause, ils souvent obligés d'attendre de longues semaines avant l'enregistrement de leur immatriculation au (RCS) et l'obtention d'un K/bis, un document nécessaire pour toutes leurs démarches auprès des banques notamment. Le président du tribunal et le procureur de Saint-Denis s'expriment sur ce sujet ce mardi après-midi 25 juin 2019. Nous sommes en direct de la conférence de presse (Photo rb/www.ipreunion.com)

