Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Les épreuves écrites du diplôme national brevet sont finalement reportées aux 1er juillet et 2 juillet également pour l'académie de La Réunion ! Pourtant le ministre Jean-Michel Blanquer l'a clairement dit ce lundi 24 juin : "le calendrier des épreuves reste inchangé pour les Outre-mer". Contacté par Imaz Press Réunion, le minsitère de l'Education nationale a confirmé que les collégiens réunionnais passeraient le diplôme national du brevet les 27 et 28 juin, sans changement de date, mais qu'ils travailleraient sur des sujets de secours, afin que ceux-ci ne soient pas divulgués avant le 1er juillet, les sujets de Métropole et des Outre-mer étant les mêmes. Confusion totale ce mardi 25 juin, l'ordre des épreuves reste inchangé, mais les collégiens de La Réunion sont finalement concernés par ce report du brevet.

