Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Matante Rosina ne s'éloigne plus du tout de son parapluie et s'accroche comme elle peut à sa capeline. Elle a encore vu dans sa tasse de café qu'il y aura de la pluie et de vent ce jeudi 27 juin 2019. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina ne s'éloigne plus du tout de son parapluie et s'accroche comme elle peut à sa capeline. Elle a encore vu dans sa tasse de café qu'il y aura de la pluie et de vent ce jeudi 27 juin 2019. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)