Après plusieurs mois de fermeture à la suite d'un incendie qui l'avait ravagé lors des violences urbaines qui ont lieu à la fin de l'année 2019, le McDonald's situé au rond-point de la Rose des vents au Port rouvre ce mercredi 26 juin dès 10 heures du mati (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

"L’établissement a été refait à neuf. Il possède 112 places assises à l’intérieur et 124 places en terrasse. Les clients pourront également profiter des nouvelles technologies McDo, à savoir : 4 bornes de prises de commande et les digital menu board (tableaux de menu numérique). Ce qui en fait le deuxième restaurant connecté de la franchise sur l’île. Le McDrive a également été refait avec une double piste permettant plus de fluidité au niveau du trafic et une rapidité améliorée du service" indique le fast food dans un communiqué.

Le personnel reste sensiblement le même puisque les salariés ont été en grande majorité répartis dans d’autres établissements.



"Pour fêter le retour de McDo du Port après sa reconstruction mais également le début des vacances scolaires, le restaurant proposera au public une journée festive le samedi 6 juillet prochain pour petits et grands" annonce le fast food.