Orange permet l'accroissement des débits internet pour 585 foyers du quartier Bras-Long à l'Entre-Deux, en ouvrant un nouvel équipement technique, dénommé noeud de raccordement d'abonnés (NRA) indique Orange Réunion dans un communiqué. Le NRA a été inauguré ce mardi 25 juin 2018 par Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux et Daniel Ramsamy, délégué régional Orange Réunion Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange (Photo Orange/DR)

"Le raccordement de cette infrastructure par une fibre optique permet d’améliorer les débits des lignes desservies par ce NRA.

- 97 % des lignes de ce quartier bénéficient désormais de débits descendants en moyenne supérieurs ou égaux à 10 Mbits/s*.

- grâce à la technologie VDSL2, pour les lignes les plus proches de ce nouveau NRA, les débits descendants peuvent atteindre jusqu'à 50 Mbits/s**.

Des débits boostés permettant l’accès à de nombreux usages

Les foyers de la zone desservie bénéficient d’un meilleur confort dans tous leurs usages Internet, comme le chargement plus rapide des pages web, un visionnage plus fluide des vidéos en ligne…

Les entreprises du territoire pourront, quant à elles, échanger leurs données plus facilement (messagerie électronique, transferts et téléchargements de fichiers

volumineux…).

Selon Daniel Ramsamy, Délégué Régional Orange Réunion Mayotte : "cette opération de modernisation de notre réseau et d’aménagement numérique du territoire permet aux habitants du quartier de Bras-Long de profiter d’un réel accroissement des débits internet. Ils accèdent ainsi à de nouveaux usages digitaux, qui facilitent et enrichissent la vie des familles, et améliorent la performance des entreprises. C’est en utilisant différentes technologies complémentaires que nous permettons au plus grand nombre d’accéder au Haut et Très Haut Débit "

Selon Bachil Valy, Maire de l’Entre-Deux: "dans un contexte de développement des moyens de communication, de circulation de données et la multiplication des démarches dématérialisées, il était important pour la collectivité que cette opération de modernisation du réseau d’aménagement numérique puisse voir le jour sur notre territoire.

Particuliers, artisans, professionnels de santé, établissements scolaires se voient aujourd’hui, proposer un débit plus important via cet équipement NRA que nous avons souhaité revêtu d’un habillage bois, afin de respecter son intégration environnementale, sur la route touristique du Bras-Long. "

Orange investit pour aménager numériquement l’ensemble du territoire

La mise en service des équipements dans le quartier de Bras Long s’inscrit dans la volonté d’Orange de participer au développement économique et numérique pour répondre au mieux aux besoins des clients.

A La Réunion, Orange déploie aussi le FttH (Fiber to the Home – Fibre jusqu’au domicile) en fonds propres avec déjà plus de 286000 foyers éligibles, et ambitionne de couvrir 80% des foyers réunionnais.

Dans le cadre de son plan stratégique Essentiels2020, Orange souhaite proposer une connectivité enrichie pour chacun des marchés dans lesquels le Groupe est présent".