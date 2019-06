BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 26 juin 2019



- Une procédure judiciaire ouverte sur les emplois du Cabinet de la Région

- Odyssea 2019 : les inscriptions sont ouvertes

- Saint-Denis : la médiathèque fait peau neuve

- Hell-Bourg : un plan pour sauvegarder les anciens thermes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il n'en finit plus de pleuvoir

Une procédure judiciaire ouverte sur les emplois du Cabinet de la Région

Didier Robert, président de Région, fait l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire. Cette fois, les faits portent sur le nombre de membres que comptait (ou que compte toujours) son cabinet. Imaz Press Réunion, en juin 2017, avait révélé qu'une plateforme en ligne avait publié le nom de 166 personnes émargeant au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région. A l'époque, le Conseil régional avait indiqué que "la Région Réunion dispose de 6 collaborateurs de cabinet". Cette procédure est la 4ème qui met en cause le président de Région.

Odyssea 2019 : les inscriptions sont ouvertes

La 12eme édition d'Oysea Réunion aura lieu le samedi 9 et le dimanche matin 10 novembre 2019 dans la forêt de l'Etang-Salé. Comme tous les ans, le but est de collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Pour cette édition, le montant espéré est de 175 000 euros. 20 000 personnes sont attendues pour participer aux différentes courses de la manifestation

Saint-Denis : la médiathèque fait peau neuve

Après deux ans de travaux, l'inauguration de la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis est inaugurée ce mardi 25 juin 2019 à 17h30

Hell-Bourg : un plan pour sauvegarder les anciens thermes

Les eaux thermales à Hell-Bourg datent de 1831 avec la création d'un établissement de bain exploité pendant un siècle, entraînant alors le développement du village d'Hell-Bourg. Aujourd'hui son activité est en pause et il ne reste de ces thermes que des ruines. Comment remettre en valeur ces vestiges ? L'association "Sauvegarde et Renouveau d'Hell-Bourg" et la commune de Salazie planchent sur le sujet pour des aménagements touristiques pour comprendre la genèse et l'histoire de ces anciens thermes.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il n'en finit plus de pleuvoir

Matante Rosina a bien regarder autour d'elle, elle ne voit que de la pluie pour ce mercredi 26 juin 2019. Même le littoral n'est pas préservé des averses. Si on ajoute à cela une mer agitée et une petite houle, Matante Rosina se dit qu'elle ferait mieux de rester à la kaz. Et chez vous comment se passent les choses ?