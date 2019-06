L'émission "Nus et Culottés" revient ce mercredi 26 juin sur France 5 (20h50 et 21h40, heure métropole/22H50 et 23H40 heure Réunion) avec un épisode inédit sur les terres de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Nans et Mouts, les acteurs de ces aventures, reviennent plus motivés que jamais pour arpenter les nombreuses routes de l'île et escalader les sommets. Pourquoi une telle aventure ? Et pourquoi "Nus et Culottés" ?

Sur leur chaîne Youtube (Nus et Culottés), on peut découvrir le choix de partir à l’aventure pour ces deux voyageurs intrépides : " Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? À l'aide de deux caméras baluchon sur l’épaule et d'une caméra au poing, ils partagent leurs périples improbables et rocambolesques utilisant toutes sortes de techniques ludiques pour voyager mieux avec moins. En bref, des aventures épiques avec une dimension profondément humaine ".

Le défi de cet épisode est de partir d'une cascade sauvage de l'île, construire un trésor et l’enterrer dans un lieu secret. Une quête mystérieuse qui permettra sans doute aux deux amis de faire des rencontres inoubliables et de découvrir des trésors précieux. Un voyage qui promet de livrer de belles scènes humaines riches en anecdotes.

