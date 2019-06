L'association Globice (Groupe local d'Observation et d'Identification des cétacés) a organisé des opérations de sensibilisation à La Saline les Bains sur les mammifères marins. Un point avec les scolaires à Trou d'eau.

Plusieurs bénévoles se sont mobilisés afin de transmettre passion et respect de l’océan et de sa faune réunionnaise exceptionnelle. Des ateliers ludiques comme des puzzles étaient organisés pour les plus jeunes.

Pour rappel, un arrêté préfectoral a été signé et devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2019. Il ajoute des sanctions au cas où la charte d'observation et d'approche des cétacés ne serait pas respectée : une amende de 38 euros peut être administrée. Les distances, horaires et durées d'observation ne changent pas vis-à-vis de la charte déjà en place, mais il est obligatoire maintenant pour la mise à l'eau en présence des baleines de porter un équipement complet : palmes, masque, tuba et combinaison.

