Publié il y a 34 minutes / Actualisé le Lundi 24 Juin à 16H08

Matante Rosina a bien regarder autour d'elle, elle ne voit que de la pluie pour ce mercredi 26 juin 2019. Même le littoral n'est pas préservé des averses. Si on ajoute à cela une mer agitée et une petite houle, Matante Rosina se dit qu'elle ferait mieux de rester à la kaz. Et chez vous comment se passent les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

