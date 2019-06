La 12eme édition d'Oysea Réunion aura lieu le samedi 9 et le dimanche matin 10 novembre 2019 dans la forêt de l'Etang-Salé. Comme tous les ans, le but est de collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Pour cette édition, le montant espéré est de 175 000 euros. 20 000 personnes sont attendues pour participer aux différentes courses de la manifestation (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Comme en 2018, Odysséa Réunion débutera le samedi avec la course-marche de la diversité sur une distance de 4 500 mètres Cette épreuve, ouverte à toutes et à tous, est notamment accessible aux personnes à mobilité réduite, aux familles avec jeunes enfants (poussettes, trottinettes..) ou aux adeptes de la marche nordique.

En 2018 elle avait attiré l’an passé 2 000 participants soit deux fois pkus quen 2017. Le quota sera de 2 000 inscrits.

Le 10 km course entièrement nature aura lieu le le samedi en fin d’après-midi. Afin d’accueillir au mieux les participants du 10km classé, la course se disputera désormais presque entièrement sur les sentiers de la magnifique forêt de l’Etang-Salé avec un passage en lisière de l’Etang-Salé les Bains.

Le dimanche 10 000 personnes attendues sur la randonnée pour tous

Les inscriptions individuelles seront ouvertes de ce mercredi 26 juin à 10h (heure de La Réunion) au lundi 23 octobre à 23h59 (heure de La Réunion).

Les inscriptions sont uniquement ouvertes sur Internet sur www.odyssea.info ou www.run-odyssea.org

Elles s’effectueront dans la limite des 20 000 places disponibles sur l’ensemble des épreuves (marches, courses, zumba) sachant que l’organisation se réserve le droit d’appliquer des quotas par épreuve.

• Tarifs d’inscription :

- courses enfants 4 euros

- 4,5 km de la Diversité - Zumba: 7 euros

- 5 km marche/course (samedi après-midi et dimanche): 8 euros

- Course nature 10 Km: 14 euros

L’inscription comprend le tee-shirt de la course et le dossard. Ces inscriptions sont reversées en dons et il n’y aura pas de possibilité de remboursement

• Le retrait des dossards et des tee-shirts Odysséa Réunion 2019 se fera ensuite sur deux journées :

- samedi 2 novembre de 10h à 18h à St-Denis (lieu communiqué ultérieurement)

- mercredi 6 novembre (10h/19h) et jeudi 7 novembre (12h/20h) dans les jardins de la salle du Blue Bayou, forêt de l’Etang-Salé.

Un certificat médical est obligatoire pour l'inscriptioon

Les inscriptions des groupes et/ou entreprises s’effectuent uniquement par internet sur www.odyssea.info ou www.run-odyssea.org

Tous les groupes bénéficieront de ces prestations : regroupement de dossards, préparation des tee-shirts et dossards en amont de l’événement, facturation globale

Un tarif forfaitaire de base de 25 euros H.T sera appliqué pour tous les groupes au titre de frais de gestion. Ces frais de gestion devront être réglés pour validation de l’inscription du groupe au Challenge.

Plus d'informations sur le site www.odyssea.info

