Les eaux thermales à Hell-Bourg datent de 1831 avec la création d'un établissement de bain exploité pendant un siècle, entraînant alors le développement du village d'Hell-Bourg. Aujourd'hui son activité est en pause et il ne reste de ces thermes que des ruines. Comment remettre en valeur ces vestiges ? L'association "Sauvegarde et Renouveau d'Hell-Bourg" et la commune de Salazie planchent sur le sujet pour des aménagements touristiques pour comprendre la genèse et l'histoire de ces anciens thermes (Photo D.R.)

L'histoire des thermes

1831 : après une chasse aux cabris sauvages, Adam de Villiers, Adrien Du Buisson et Adrien Pignolet aperçoivent pour la première fois un ruissellement d'eau chaude sur la rive droite du Bras-Sec, à 872 mètres d'altitude, à proximité du lieu-dit Bé-Maho. Ils réalisent alors, alors que le thermalisme fonctionne très bien en Europe à cette époque, que l'opportunité est belle. Ainsi fut créé le célèbre établissement de bain.

Les thermes seront donc à l'origine du village d'Hell-Bourg et de son économie ; car la belle société de l'époque verra là une opportunité de créer divers établissements tels que des hôtels, et même un casino, pour accueillir les curistes. Grâce à cela, Hell-Bourg connaîtra une importante vie mondaine, et ce, jusqu'au début du 20ème siècle.

La fin de l'établissement de bain

En 1943, un éboulement ensevelit l'une des deux sources et cinq ans plus tard, en 1948, à la suite d'un terrible cyclone tropical, un second éboulis fit disparaître la seconde et dernière source, et détruisant une partie des bâtiments de l'établissement thermal.

Dynamitage, forage ou encore déblayage, de nombreux moyens seront utilisés pour tenter de dégager les sources, mais malheureusement, toutes ces tentatives échoueront. Aujourd'hui, il ne subsiste que des ruines témoignant d'une activité passée, mais qui gardent l'empreinte d'une page de l'histoire du village d'Hell-Bourg et de La Réunion.

Un plan de sauvegarde

Pour préserver le patrimoine d'Hell-Bourg et de Salazie, l'association "Sauvegarde et renouveau d'Hell-Bourg" propose plusieurs aménagements. Au programme : des travaux de sécurisation du site et de son accès, des travaux de préservation du site existant, des travaux de valorisation des vestiges présents, des travaux de réinterprétation, des travaux d'aménagements paysagers et de panneautique.

D'autres aménagements complémentaires peuvent être imaginés comme des maquettes en 3D, des statues d'époques, ou encore l'alimentation du bassin par l'eau de la rivière du Bras Sec.

