Voici le détail des modifications des vols d'Air Austral à la suite de l'immobilisation de B787-8 de la compagnie (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Programme des vols à ce jour pour la période du 27 juin au 05 juillet 2019 :



Au départ de Mayotte



Mayotte - Paris :



Samedi 29 juin 2019 :

- Le vol UU977 du samedi 29 juin 2019 à destination de Paris CDG prévu à 21h10 heure locale est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol UU979 du dimanche 30 juin 2019. Départ prévu de Mayotte à 09h10 pour une arrivée à Paris CDG à 18h10. Vol opéré par la compagnie Aigle Azur.



Dimanche juin 2019 :

- Le vol UU977 du dimanche 30 juin 2019 à destination de Paris CDG prévu à 21h10 heure locale est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol UU979 du lundi 1er juillet 2019. Départ prévu de Mayotte à 09h10 pour une arrivée à Paris CDG à 18h10. Vol opéré par la compagnie Aigle Azur.



Lundi 1 juillet 2019 :

- Le vol UU977 du lundi 1er juillet 2019, à destination de Paris CDG prévu à 19h30 heure locale est retardé.

Le départ est prévu de Mayotte à 21h30 pour une arrivée à Paris CDG à 08h10 heure locale.



Jeudi 4 juillet 2019 :

- Le vol UU977 du jeudi 4 juillet 2019 à destination de Paris CDG prévu à 21h10 heure locale est avancé.

Le départ est prévu de Mayotte à 19h10 pour une arrivée à Paris CDG à 06h10 heure locale.





Mayotte - Réunion :



Samedi 29 juin 2019

- Le vol UU275 du samedi 29 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 13h00 heure locale est annulé

Une partie des passagers est reportée sur le vol UU277 du même jour. Départ prévu de Mayotte à 15h15 heure locale vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral

Une partie des passagers est reportée sur le vol UU279 du même jour. Départ prévu de Mayotte à 17h45 heure locale vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral



Dimanche 30 juin 2019

- Le vol UU279 du dimanche 30 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 08h15 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU275 du même jour. Départ prévu de Mayotte à 10h30 heure locale vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral





Au départ de La Réunion



Réunion – Paris :

Vendredi 28 juin 2019

- Le vol UU975 du vendredi 28 juin 2019 à destination de Paris prévu à 20h15 heure locale est retardé

Le départ prévu de La Réunion à 22h30 heure locale pour une arrivée à Paris CDG à 07h45 heure locale



Dimanche 30 juin 2019

- Le vol UU971 du dimanche 30 juin 2019 à destination de Paris prévu à 11h20 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU971 du lundi 1er juillet 2019. Départ prévu de La Réunion à 09h30 heure locale pour une arrivée à Paris CDG à 18h45.



Réunion – Mayotte :



Samedi 29 juin 2019

- Le vol UU278 du samedi 29 juin 2019 à destination de Mayotte prévu à 15h50 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU276 du même jour. Départ prévu de La Réunion à 12h50 heure locale vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral



Dimanche 30 juin 2019

- Le vol UU279 du dimanche 30 juin 2019 à destination de Mayotte prévu à 16h15 heure locale est avancé.

Le départ est prévu de La Réunion à 14h40 pour une arrivée à Mayotte à 15h50 heure locale.

Du fait du changement d’appareil, une partie des passagers est avancée sur le vol UU274 du même jour. Départ prévu de La Réunion à 08h40, vol opéré au moyen d’un Boeing 737-800 d’Air Austral





Réunion – Tananarive :



Vendredi 28 juin 2019

- Le vol UU611 du vendredi 28 juin 2019 à destination de Tananarive prévu à 10h30 heure locale est avancé.

Départ prévu de la Réunion à 07h05 heure locale



Samedi 29 juin 2019

- Le vol UU611 du samedi 29 juin 2019 à destination de Tananarive prévu à 16h00 heure locale est retardé.

Départ prévu de la Réunion à 19h25 heure locale



Réunion – Nosy Be :



Lundi 1er juillet 2019

- Le vol UU203 du lundi 1er juillet 2019 à destination de Nosy Be prévu à 10h20 heure locale est retardé.

Départ prévu de La Réunion à 16h45 heure locale pour une arrivé à Nosy Be à 17h35 heure locale



Réunion – Johannesburg :



Dimanche 30 juin 2019

- Le vol UU341 du dimanche 30 juin 2019 à destination de Johannesburg prévu à 11h00 heure locale est retardé.

Départ prévu de La Réunion à 20h45 heure locale, pour une arrivée à 23h00 heure locale



Vendredi 5 juillet 2019 :

- Le vol UU341 du vendredi 5 juillet 2019 à destination de Johannesburg prévu à 10h40 heure locale est retardé.

Départ prévu de La Réunion à 20h40 heure locale, pour une arrivée à 22h55 heure locale



Réunion – Bangkok :



Samedi 29 juin 2019

- Le vol UU887 du samedi 29 juin 2019 à destination de Bangkok prévu à 18h00 heure locale est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol UU887 du dimanche 30 juin 2019. Départ prévu de La Réunion à 13h25 heure locale. Opéré au moyen d’un boeing 777-300er de la compagnie.



Au départ de Paris



Paris - Mayotte :

Vendredi 28 juin 2019

- Le vol UU976 du vendredi 28 juin 2019 à destination de Mayotte prévu à 20h25 heure locale est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol UU976 du samedi 29 juin 2019. Départ prévu de Paris à 20h25. Vol opéré par la compagnie Aigle Azur.



Paris - Réunion :



Jeudi 27 juin 2019

- Le vol UU974 du jeudi 27 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 19h30 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU9974 du vendredi 28 juin 2019. Départ prévu de Paris à 07h30 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 20h25.



Dimanche 30 juin 2019

- Le vol UU972 du dimanche 30 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 22h45 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU972 du lundi 1er juillet 2019. Départ prévu de Paris à 19h30 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 08h30.





Au départ de Madagascar



Tananarive - Réunion:



Samedi 29 juin 2019

- Le vol UU612 du samedi 29 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 07h00 heure locale est retardé..

Départ prévu de Tananarive à 07h40 heure locale



Nosy Be - Réunion :



Lundi 1er juillet 2019

- Le vol UU204 du lundi 1er juillet 2019 à destination de La Réunion prévu à 12h15 heure locale est retardé.

Départ prévu de Nosy Be à 18h35 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 21h10.



Au départ de Johannesburg



Johannesburg - Réunion :

Dimanche 30 juin 2019

- Le vol UU342 du dimanche 30 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 14h20 heure locale est retardé.

Départ prévu de Johannesburg dans la nuit du 30 juin au 01 juillet. Décollage à 00h10 heure locale, pour une arrivée à 06h00 heure locale



Vendredi 5 juillet 2019

- Le vol UU341 du mardi 25 juin 2019 à destination de Johannesburg prévu à 14h10 heure locale est retardé.

Départ prévu de Johannesburg dans la nuit du 30 juin au 01 juillet. Décollage à 00h10 heure locale, pour une arrivée à 06h00 heure locale



Au départ de Bangkok



Bangkok - Réunion :



Dimanche 30 juin 2019

- Le vol UU888 du dimanche 30 juin 2019 à destination de La Réunion prévu à 09h45 heure locale est retardé.

Départ prévu de Bangkok dans la nuit du 30 juin au 1er juillet à 02h20 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 06h55. Opéré au moyen d’un boeing 777-300er de la compagnie.

