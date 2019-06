BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 27 juin 2019



Le monde agricole réunionnais "décrète l'alerte rouge"

Seize acteurs du monde agricole se regroupent sous la bannière "Production Locale Réunie". Une action collective pour plus de poids auprès de l'Etat. Car l'agriculture quelle qu'elle soit à La Réunion est en danger. Ses trois piliers - canne, végétal, animal - dépendent les uns des autres et les différentes filières agricoles s'unissent pour défendre ensemble une agriculture globale réunionnaise malmenée. Ce mercredi 26 juin 2019 ils tiraient ensemble la sonnette d'alarme et appellent une fois pour toutes l'Etat à prendre ses responsabilités... et honorer ses engagements.

Bilan économique en demi-teinte pour l'année 2018

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (Iedom) de La Réunion publie son rapport annuel 2018. L'année 2018 fait ressortir un bilan de l'activité économique en demi-teinte, tant sur le plan de l'emploi que du pouvoir d'achat ou de l'agriculture.

Des étudiants seychellois à La Réunion pour passer leur bac

Aux Seychelles aussi, des élèves sont dans l'angoisse des examens du baccalauréat 2019. Une dizaine d'étudiants seychellois ont d'ailleurs fait spécialement le déplacement à l'Île de la Réunion pour y passer leurs épreuves, leurs écoles n'ayant pas l'homologation du ministère de l'Éducation Nationale pour faire passer le bac aux jeunes seychellois et expatriés français.

Au moins 15 morts et des dizaines de blessés dans une bousculade à Madagascar

Au moins quinze personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées aujourd'hui dans la capitale malgache, Antananarivo, dans une bousculade survenue lors d'un concert donné à l'occasion de la fête nationale, a appris l'AFP de source hospitalière

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dès le matin

Matante Rosina ne s'éloigne plus du tout de son parapluie et s'accroche comme elle peut à sa capeline. Elle a encore vu dans sa tasse de café qu'il y aura de la pluie et de vent ce jeudi 27 juin 2019. Et chez vous c'est comment ?