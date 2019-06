Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

A l'issue d'une conférence qui s'est tenue ce jeudi 27 juin 2019, les élus de l'opposition à la mairie de Saint-Denis ont annoncé vouloir saisir le Procureur concernant le rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) paru récemment et mettant en cause Gilbert Annette, notamment pour des faits de clientélismes, d'emplois familiaux et de détournements de fonds.

