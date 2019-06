Dans le cadre du défilé du 14 juillet, les sapeurs-pompiers réunionnais s'entraînaient ce vendredi 28 juin 2019 à Bois Madame (Sainte-Marie) afin de se préparer en amont de la manifestation de la fête nationale qui se déroulera à Saint-Denis. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Au total, ce sont 110 défilants qui participeront à événement, dont 80 sapeurs-pompiers (41 sapeurs-pompiers professionnels et 39 volontaires) et 30 jeunes sapeurs-pompiers.

Le cortège sera composé en trois sections :

- Des troupes à pieds, avec 82 défilants composés de 25 sapeurs-pompiers professionnels dont deux femmes, 27 sapeurs-pompiers volontaires dont trois femmes et 30 jeunes sapeurs-pompiers



Seront présents avec eux : le chef de détachement, le Lieutenant-Colonel François Ramassamy, le porte drapeau et sa garde, la section départementale, la section du détachement d’interventions héliporté, la section des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Denis et la section des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Pierre

- Des troupes motorisées, composées de 28 sapeurs-pompiers (16 sapeurs-pompiers professionnels dont deux femmes officiers et 12 sapeurs-pompiers volontaires dont une femme sous-officier), de huit véhicules d'interventions, dont le Laffly (véhicule d’époque), la grande échelle, le véhicule d’assistance et de secours à victimes, le fourgon pompe tonne dévidoir automobile et le Camion-Citerne Rurale qui seront pour la première fois mobilisés.



- Les encadrants, composés de deux sapeurs-pompiers professionnels retraités au grade de sous-officier chargés du suivi des troupes.

