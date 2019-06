BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 29 juin 2019



- La drôle d'élection du président du Medef Réunion

- Mondial-2019: la France, battue 2-1 par les Etats-Unis, est éliminée en quarts

- La déchèterie de l'Hermitage les Bains en travaux du 2 au 9 juillet

- Carburants : baisse des prix en juillet, la première depuis six mois

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures sont à la baisse

La drôle d'élection du président du Medef Réunion

Didier Fauchard a été confirmé ce jeudi 27 juin 2019 à la présidence du MEDEF, à l'issue de l'Assemblée générale du syndicat patronal. Une Assemblée générale (AG) qui s'est déroulée sans accroc, et même sans vote pour la présidence du syndicat, ce qui fait grincer des dents en interne

Mondial-2019: la France, battue 2-1 par les Etats-Unis, est éliminée en quarts

L'équipe de France féminine, battue (2-1) par les Etats-Unis, a été éliminée en quarts de finale du Mondial-2019 organisé sur son sol, vendredi au Parc des Princes à Paris. Pays-hôte de la compétition, la France s'est inclinée contre le tenant du titre. C'est Megan Rapinoe, qui a inscrit les deux buts des Etats-Unis (5e, 65e), tandis que Wendie Renard a réduit le score en fin de match (81e). La Réunionnaise Valérie Gauvin a été relativement effacée. Les Etats-Unis affronteront l'Angleterre en demi-finale le 2 juillet à Lyon.

La déchèterie de l'Hermitage les Bains en travaux du 2 au 9 juillet

Le TCO prévient les usagers que la déchèterie située à l'Hermitage les Bains sera exceptionnellement fermée du mardi 2 au mardi 9 juillet 2019. Des travaux de sécurisation sont programmés pour permettre un accueil dans de meilleures conditions.

Carburants : baisse des prix en juillet, la première depuis six mois

La préfecture a communiqué ce vendredi 28 juin 2019 les prix maximum de vente des hydrocarbures dans le département à compter du lundi 1er juillet 2019. C'est la première baisse constatée des prix depuis cinq mois, avec des tarifs qui s'élèvent donc à : 1,41 euro/litre (-7 cts) pour le sans plomb, 1,11 euro/litre (- 6 cts) pour le gazole, et 16,65 euro (-1,30 euro) pour une bouteille de gaz. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Les températures sont à la baisse

Ce samedi 29 juin 2019 il va beaucoup moins pleuvoir mais les températures vont être plus fraiches, nous dit Matante Rosina. Il y aura aussi des rafales de vent soufflant entre 50 et 60 km/h. Et chez vous c'est comment ?