Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 35 minutes

La 2ème édition de "Carton Rouge aux violences faites aux femmes" a lieu ce samedi 29 juin 2019 au complexe sportif Jean Allane à Saint-Benoît. La manifestation est organisée par le Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales (Cevif) et l'Association féminine de l'Est contre tristesse, tyrannie, traumatisme (Afect). Un village des associations, un théâtre forum, des ateliers marmailles et des concerts sont prévus.

