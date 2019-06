Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 17 heures

La commune de Saint-Pierre et le CDAD (Conseil départemental de l'accès au droit) organisent la Journée de l'Accès au Droit ce samedi 24 juin 2019 de 9h à 13h dans les jardins de l'hôtel de ville de Saint-Pierre. L'objectif est de faciliter l'accès à des informations sur les droits et les devoirs au plus grand nombre gratuitement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La commune de Saint-Pierre et le CDAD (Conseil départemental de l'accès au droit) organisent la Journée de l'Accès au Droit ce samedi 24 juin 2019 de 9h à 13h dans les jardins de l'hôtel de ville de Saint-Pierre. L'objectif est de faciliter l'accès à des informations sur les droits et les devoirs au plus grand nombre gratuitement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)