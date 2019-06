Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce samedi 29 juin 2019 il va beaucoup moins pleuvoir mais les températures vont être plus fraiches, nous dit Matante Rosina. Il y aura aussi des rafales de vent soufflant entre 50 et 60 km/h. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

