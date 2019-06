Les résultats sont tombés ! Le 23 juin 2019 nous organisions un grand jeu-concours pour vous faire gagner des lots de 2 places afin d'assister au Festival Terre de Reggae le 6 juillet à la Ravine Saint-Leu. Pour tenter sa chance, il suffisait de poster un commentaire sous l'article dédié au concours, sur notre page Facebook. Les plus créatifs, originaux, drôles ou émouvants sont récompensés par un lot de 2 places. Retrouvez la liste des gagnants ci-dessous. Bravo à eux !

Bravo aux gagnants !

Mathilde Triquet

Edith Ablancourt

Ysatis Mahalatchimy

Boris Guillerm

Muriel Vidal

Joanna Araye

Olivier Borlet

Jordan Ponti

Philippe Rouet

Frédéric Dos Santos

Un festival haut en couleurs

Pour bien commencer les vacances de l'hiver austral, le légendaire groupe de reggae jamaïcain Les Congos jouera en formation complète avec Cédric Myton, Ashanti Roy, Watty Burnett et Kenroy Ffyffe. L'île Maurice sera aussi largement présente avec son seggae puissant.

Ras Natty Baby, acteur incontournable de la scène seggae à l’île Maurice et dans le monde, sera de la partie, on ne le présente plus aujourd'hui. Autre invité de choix : Tian Corentin, chanteur du groupe Perdition. Ses tubes comme "Zanfan lafrik" ont résonné dans toutes les radios de la Réunion et à Maurice dans les années 1990 et 2000.

On retrouvera aussi Renald Collet alias Racine Seggae, Jessica Persée, et Nicaise Lartin, ancienne voix du groupe Aim à Nou. On l'avait notamment entendue dans les tubes "Malin", "Paquita moin doudou" ou encore "Ral bol".

