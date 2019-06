Philippe Fontaine a fait son annonce pour candidater officiellement aux municipales de 2020 pour la commune de Trois Bassins.

FONTAINE Philippe

Né le 26 Décembre 1958

Après une brève carrière militaire, s’oriente vers les domaines de la gestion commerciale.

Actuellement gérant d’un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Élu dans l’équipe municipale de 2008, jusqu’en 2013 il occupe simultanément la fonction de premier adjoint délégué aux finances et celui de vice-président du TCO délégué au développement économique et rural.

Candidat aux élections en 2014, il a su rester proche de la population, notamment dans le domaine associatif. Il est actuellement vice-président du Club Economique de TROIS-BASSINS .

MOTIVATIONS :

Ma première grande motivation c’est la demande pressante de la population. En effet, sur le terrain on ressent une grande volonté de changement. Les mouvements sociaux de la fin 2018, et qui perdurent, prouvent que les électeurs ne veulent plus être des " pions " mais ils souhaitent plus de considération et de PARTICIPATION AUX DEBATS ET DECISIONS POLITIQUES.

Mon souhait a toujours été de me mettre au service de notre commune. C’est donc là une occasion de construire un projet AVEC LES CITOYENS POUR LES CITOYENS.

Il est urgent de redonner confiance aux habitants de Trois-Bassins en les replaçant au centre des débats, des projets et des décisions.

Trois-Bassins, comme partout ailleurs à la Réunion, exprime une volonté de voir " autre chose ". L’électeur a compris que pour changer de cap et voir véritablement une évolution, il faut nécessairement changer les hommes et mettre aux commandes une nouvelle équipe.

UN CONSTAT PEU RASSURANT POUR L’AVENIR

Effectuons un petit voyage dans le temps et remontons jusqu’aux trois dernières mandatures ;

On a composé les équipes municipales avec des personnes qui " amènent de la voix ", sans se soucier de leurs capacités ni même de leurs volontés à porter et assumer pleinement une délégation. L’important pour ces équipes étant d’être élues, voire de se faire réélire. Dans ces conditions, aucune ligne de conduite politique dans la plupart des délégations. Aucun portage de dossier vraiment constructif et le maire se satisfait de gérer les affaires courantes ou de traiter les " problèmes " au coup par coup.

Ne nous étonnons pas si ces équipes se sont systématiquement éclatées en fin de mandature, créant du même coup des dissidences voire des démissions. Tout cela au détriment de la population qui a vu notre commune sombrer dans un état de léthargie.

Sommes-nous prêts à SUBIR UN QUATRIEME MANDAT d’inactions et d’endormissement ?

Nous disons stop ! c’est le moment de changer ceux qui se sont approprié le " POUVOIR " depuis des décennies.

Le mandat 2020-2026 doit être celui d’une équipe nouvelle, capable de provoquer le réveil de notre commune, de réconcilier les quartiers, de remettre de l’animation, de permettre d’envisager l’avenir avec optimisme…. Bref, LE MANDAT DE L’ESPOIR ET DU REVEIL.

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE :

Niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, la commune est le lieu ou se construisent et se renforcent les liens entre la municipalité et le citoyen. Elle est l’institution publique qui possède la capacité d’action la plus directe et la plus importante sur le quotidien de chaque habitant.

C’est pour cette raison que l’implication et la participation du citoyen dans les prises de décision me semblent évidentes et indispensables.

La démocratie participative est une forme de partage et de décision associant directement le citoyen à l’élaboration de l’intérêt général.

L’idée est de faire participer la population, de façon individuelle ou collective, et d’organiser régulièrement des débats entre citoyens, administratifs et élus. Cette démocratie participative se déclinera sous plusieurs formes ; 1, informer, 2, concertation, donc débats et échanges en amont des décisions, 3, codécision, donc projets partagés et adhésion de tous.

Cette vraie politique de la démocratie participative, au travers de laquelle la population s’approprie la construction, la gestion et l’évolution de Trois-Bassins, prendra toute sa dimension avec mon équipe. Par ailleurs, les comités de quartier deviendront une réalité, avec toute la prise en considération du travail effectué.

NOTRE METHODE, NOS POINTS FORTS :

Organiser et monter notre équipe avec une anticipation sur les compétences de chaque membre. Chacun devra être compétent dans sa délégation ; la politique agricole doit être portée par un agriculteur, le sport par un sportif diplômé, etc…

Chacun dans sa délégation sera capable d’élaborer une politique, avec les acteurs concernés, et de décliner cette politique en actions concrètes sur le terrain.

Rassembler toutes les forces de Trois-Bassins. La réussite n’est pas une histoire d’étiquette, mais un véritable engagement pour et envers la population.

CONCLUSION :

Nous demandons aux électeurs de Trois-Bassins de s’ouvrir avec nous vers un avenir prospère et prometteur pour nous et notre jeunesse, dans un climat de confiance mutuelle.

Chacun doit faire sa part de travail avec la plus grande responsabilité ; CE TRAVAIL DEVRA COMMENCER DANS LES URNES, et nous le poursuivrons ENSEMBLE.

C’est l’occasion ou jamais de saisir notre chance, VOTRE CHANCE !

Les membres de mon équipe et moi-même vous remercions pour l’attention que vous porterez à ce dossier, ainsi que pour votre participation à notre conférence.

Philippe Fontaine