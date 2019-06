Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 juin au vendredi 28 juin 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 24 juin : la nouvelle monnaie virtuelle Libra a de quoi inquiéter les gouvernements

- Mardi 25 juin : des joints sur ordonnance... pourquoi pas ?

- Mercredi 26 juin : une procédure judiciaire ouverte sur les emplois du Cabinet de la Région

- Le monde agricole réunionnais "décrète l'alerte rouge"

Vous en avez sans doute entendu parler : Facebook lance sa nouvelle monnaie virtuelle. Appelée "Libra", elle devrait servir à effectuer des transactions, à savoir envoyer de l'argent, sans frais, via internet, mais également régler certains commerçants en ligne. Comment ça marche ? Et surtout quels sont les risques ? Les banques sont inquiètes, et les réactions ne se font pas attendre, le Crédit mutuel par exemple appelle déjà les Etats à s'opposer fermement à cette cryptomonnaie. Le ministre de l'Economie, lui, met en garde Facebook.

Les élus se mobilisent, les professionnels de la santé aussi, et même les économistes. Tout le monde s'y met quand il s'agit d'aborder la question de la légalisation du cannabis en France. Un député, entouré de 14 autres, s'apprête à déposer une proposition de loi pour une légalisation contrôlée. L'Autorité du médicament, elle, se penche sur une expérimentation du cannabis thérapeutique d'ici 2020. A La Réunion, alors que les saisies de zamal s'enchaînent et augmentent, que provoquerait une légalisation - partielle ou totale - de cette drogue douce ? Certains imaginent déjà le zamal remplacer la canne dans les champs de l'île... Concrètement, c'est plus compliqué que ça, mais il y a bien un marché, qu'il concerne la dimension strictement économique ou bien la santé

Didier Robert, président de Région, fait l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire. Cette fois, les faits portent sur le nombre de membres qu'aurait compté (ou que compterait toujours) son cabinet. En juin 2017 Imaz Press Réunion avait révélé qu'une plateforme en ligne avait publié le nom de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région". A l'époque, la collectivité régionale avait indiqué que " la Région Réunion dispose de 6 collaborateurs de cabinet ". Cette procédure est la quatrième mettant en cause le président de Région

Seize acteurs du monde agricole se regroupent sous la bannière "Production locale réunie". Une action collective pour plus de poids auprès de l'Etat. Car l'agriculture quelle qu'elle soit à La Réunion est en danger. Ses trois piliers - canne, végétal, animal - dépendent les uns des autres et les différentes filières agricoles s'unissent pour défendre ensemble une agriculture globale réunionnaise malmenée. Ce mercredi 26 juin 2019 ils tiraient ensemble la sonnette d'alarme et appellent une fois pour toutes l'Etat à prendre ses responsabilités... et honorer ses engagements

18 cas de dengue et 1 cas probable de chikungunya viennent d'être recensés dans la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur (Paca), selon l'Agence régionale de santé du territoire. Des cas de dengue qui inquiètent les autorités, compte tenu de la situation réunionnaise.

