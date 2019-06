Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Un carambolage a eu lieu sous la tranchée couverte sur la route des Tamarins. Un camion et plusieurs véhicules sont impliqués. Les deux voies principales sont neutralisées, les voitures circulent donc sur la voie lente. En tout, on compte 5 km de bouchon au moins de l'échangeur de Savannah jusqu'à la tranchée couverte, dans le sens Nord-Sud. Les pompiers et la gendarmerie sont sur place. On ne sait pas encore s'il y a des blessés. (Photo : Radar 974)

