Dimanche 30 juin 2019 une mobilisation citoyenne se tient à partir de 14h devant le tribunal de Champ fleuri, pour demander une meilleure protection des femmes et des enfants victimes de violences. Une action à l'initiative des associations E.P.A (Ecoute-moi, protège-moi, aide-moi), le CEVIF (collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales) et AFECT. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces citoyens et citoyennes se réunissent en hommage "aux 66 femmes tuées depuis le début de l’année en France, à celles dont on ne fait pas de décompte, qui disent "être tombées dans les escaliers", toutes les femmes battues dans le silence le plus total des voisins, des proches, de ceux qui savent mais qui ne font rien."

La mobilisation sera aussi dédiée "aux mamans qui ont voulu fuir un climat de violence, mais pour qui la justice n'a rien trouvé de mieux à faire que de leur enlever les enfants, en les plaçant ou en donnant la garde à leur bourreau."

Les enfants eux aussi sont parfois victimes des violences intra-familiales, "victimes directes ou indirectes des violences entre leurs parents, de leurs parents".

A la Réunion, plus de 4.000 enfants sont maltraités par an (chiffres de la CRIP) soit en moyenne 10 cas constatés par jour. Au 21 juin 2019 une cinquante d’affaires sont en cours à Malartic concernant des violences sur mineurs. Au gouvernement et à la justice, les associations demandent plus d’actions concernant le fléau des violences conjugales et la violence faite aux enfants, et davntage de sévérité dans leurs verdicts.

Au programme de cette mobilisation :

- Chaque citoyen est invité à écrire un mot attaché à " l’arbre de l’espoir "

- Soan le parrain de l’association EPA chantera " pédophile "

- Flashmob : pour compter chaque femme tombée depuis le début de l’année en France

- Fond ‘Ker chanson avec Sylvia Huet

- Méditation guidée sur le thème de l'amour et du pardon