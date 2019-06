Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Aujourd'hui les homosexuels peuvent donner leur sang, à condition de ne pas avoir eu de relation sexuelle pendant 12 mois. La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a déclaré sur BFM vouloir retirer ce critère d'abstinence d'un an.

