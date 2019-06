Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Juin à 16H23

Une conférence scientifique internationale sur la biologie insulaire se tiendra pour la première fois à La Réunion du lundi 8 juillet au samedi 13 juillet 2019. C'est sur le campus universitaire du Moufia que seront réunis les 400 participants de ce sommet. Les travaux vont porter sur la thématique des îles, et en particulier sur les questions d'écologie, d'évolution et de conservation des systèmes terrestres et marins. Des représentants de l'ONU et de l'UNESCO ont attendus. Intitulée "Island Biology 2019", cette conférence a déjà eu lieu à Hawaii et aux Açores (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

