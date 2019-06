Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Armé de patience, Xavier Agnus part à la conquête des insectes. D'abord adepte de l'argentique dans ses débuts, et des photos en noir et blanc, il se met à la macro et découvre le plaisir de photographier le tout petit. Car l'art de la photo pour lui c'est avant tout une question de patience, savoir prendre son temps pour trouver le bon angle. Jovial, notre photographe se plaît ensuite à partager ses clichés avec son club, auprès duquel, même à 49 ans, il sent qu'il progresse de jour en jour.

