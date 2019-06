Publié il y a 3 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Juin à 17H58

L'instauration d'un service sanitaire obligatoire pour tous les étudiants en santé, depuis la rentrée 2018, s'inscrit dans la Stratégie Nationale de Santé, dont le premier axe est la prévention et la promotion de la santé. Après une première année de déploiement (près de 400 étudiants concernés à La Réunion et à Mayotte sur 48 000 étudiants en France), l'ARS Océan Indien et l'Académie de La Réunion se sont réunies ce 28 juin 2019, pour dresser le bilan des actions réalisées. Témoignages des étudiants et des formateurs, et retours d'expériences ont permis de mettre en perspective la déclinaison du dispositif pour la prochaine rentrée universitaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

