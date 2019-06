Ce vendredi 28 juin 2019, l'Université de La Réunion a célébré la réussite de 255 étudiants qui ont obtenu leur DUT, en présence de leurs proches, des partenaires institutionnels de l'IUT et des partenaires. La cérémonie a été suivie d'un cocktail dînatoire puis d'une soirée dansante animée par DJ Paco. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'IUT.

Plus de 700 personnes étaient réunies au Domaine Mille Cocos à Saint-Pierre pour cet événement marquant la fin de l’année universitaire : diplômés, familles, accompagnants mais aussi partenaires institutionnels (Université, Mairie de Saint-Pierre, CIVIS, Région…) et économiques de l’île (chefs d’entreprises, tuteurs de stage et d’alternance).

255 diplômés ont été récompensés dans les 6 départements suivants :

- Gestion des entreprises et des administrations

- Génie civil – construction durable

- Génie biologique

- Réseaux et télécommunications

- Carrières sociales

- Hygiène Sécurité Environnement

... Soit un taux de réussite de 96% !

A leurs côtés, la marraine et le parrain de la promo 2019 étaient :

Karine BONNEAU, diplômée d’un DUT Réseaux et Télécommunications à l’IUT de La Réunion en 2011, actuellement responsable supervision chez ZEOP.

Hervé BERTHOUIN, diplômé d’un DUT Hygiène et Sécurité option “sécurité publique” à l’IUT de Bordeaux en 1980. Il est actuellement Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion.

Tous deux diplômés d’un DUT, ils ont pu ainsi partager leur expérience et leur parcours avec les jeunes diplômés. Une occasion pour eux de se rappeler de bons souvenirs, de motiver et d’inspirer les étudiants avec beaucoup d’émotions.

Quelques chiffres

Il existe aujourd’hui 113 IUT (dont 5 en outre-mer) répartis sur le territoire français :

- 24 spécialités de DUT (16 du secteur industriel et 8 du secteur des services) et 1 226 licences professionnelles

- 9 384 enseignants et enseignants-chercheurs.

- les IUT accueillent en moyenne 150.000 étudiants (115 000 en DUT et 35 000 en Licence professionnelle)

- des candidatures toujours plus nombreuses : +10% candidatures en 2017 par rapport à 2016 (851 242 au 20 mars 2017) et +1,6 % de DUT en voeu 1 (114 930 au 20 mars 2017)

- des candidats de tous horizons : 62 % bacs généraux, 29% bacs technologiques, 5% bacs professionnels, 4% autres

Depuis 1966, près de 2,5 millions de diplômés ont bâti une carrière professionnelle sur un socle de connaissances et de compétences reconnu comme une valeur sûre par les milieux professionnels. Un référentiel de formation défini nationalement, co-construit avec les acteurs de la profession est actualisé régulièrement en fonction des besoins du marché de l’emploi.