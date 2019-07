BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 1er juillet 2019



- Top départ du brevet, les collégiens commencent avec le français

- Belles performances aux Championnats de La Réunion hiver

- En cas d'erreur, tapez oups.gouv.fr

- Le Département souhaite l'Eid Mubarak à la communauté musulmane de l'île

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages qui auront du mal à partir

Top départ du brevet, les collégiens commencent avec le français

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet, qui devaient se dérouler les 27 et 28 juin, ont finalement été reportées aux 1er juillet et 2 juillet. A cause de la canicule qui sévit en métropole, ce sont finalement les épreuves de toutes les académies, DOM compris, qui ont été décalées. C'est donc l'heure pour les collégiens de plancher sur leurs copies. Les élèves de 3ème commencent avec l'épreuve de français à 10h30, heures tapantes. Malgré la confusion de départ, les élèves vont donc pouvoir passer leur examen de fin d'année. Ceux qui avaient réservé un billet d'avion non remboursable le passeront en septembre... L'ordre des épreuves, lui, reste inchangé : après le français, ce sera l'heure des mathématiques. Et ce mardi 2 juillet, les collégiens passeront l'épreuve d'histoire-géo, puis de sciences.

Belles performances aux Championnats de La Réunion hiver

Ce week-end, les samedi 29 et dimanche 30 juin 2019, avait lieu les Championnats de natation La Réunion hiver, à la piscine du Chaudron de Saint-Denis. Ces deux journées marquaient également le dernier meeting de qualification pour les différents championnats de France, mais aussi la dernière compétition pour les nageuses et nageurs qui vont s'envoler pour les Jeux des îles. Retrouvez toutes les photos des Championnats.

En cas d'erreur, tapez oups.gouv.fr

Voilà un site qui pourrait être utile aux plus négligents d'entre nous. Depuis le mardi 4 juin 2019, le Ministère de l'Economie et des Finances a lancé son nouveau portail internet dédié au droit à l'erreur www.oups.gouv.fr. Un nom de domaine aux accents peu administratifs pour une problématique réelle rencontrée par bon nombre d'administrés.

Le Département souhaite l'Eid Mubarak à la communauté musulmane de l'île

Le Conseil départemental a reçu la communauté musulmane dans les jardins de la Villa du Département, ce dimanche 30 juin 2019, pour la célébration de l'Eid. Après la lecture du Coran et un chant de bienvenue, le Département a salué à l'ensemble de la communauté musulmane de l'île.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages qui auront du mal à partir

Les nuages reviennent ce lundi 1er juillet, ils ont auront d'ailleurs du mal à partir, Matante Rosina n'y voit plus rien ! Quelques pluies sont à prévoir, mais trois fois rien. Les températures, elles, vont rester fraîches le matin, et les rafales de vent vont continuer dans l'Est et le Sud-Est.