Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Juin à 15H32

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet, qui devaient se dérouler les 27 et 28 juin, ont finalement été reportées aux 1er juillet et 2 juillet. A cause de la canicule qui sévit en métropole, ce sont finalement les épreuves de toutes les académies, DOM compris, qui ont été décalées. C'est donc l'heure pour les collégiens de plancher sur leurs copies. Les élèves de 3ème commencent avec l'épreuve de français à 10h30, heures tapantes. Malgré la confusion de départ, les élèves vont donc pouvoir passer leur examen de fin d'année. Ceux qui avaient réservé un billet d'avion non remboursable le passeront en septembre... L'ordre des épreuves, lui, reste inchangé : après le français, ce sera l'heure des mathématiques. Et ce mardi 2 juillet, les collégiens passeront l'épreuve d'histoire-géo, puis de sciences. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

