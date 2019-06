Publié il y a 37 minutes / Actualisé le Samedi 29 Juin à 15H06

Les nuages reviennent ce lundi 1er juillet, ils ont auront d'ailleurs du mal à partir, Matante Rosina n'y voit plus rien ! Quelques pluies sont à prévoir, mais trois fois rien. Les températures, elles, vont rester fraîches le matin, et les rafales de vent vont continuer dans l'Est et le Sud-Est. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

