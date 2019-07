Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

"La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), réunie ce lundi 1er juillet 2019, a lancé la modification du schéma départemental des carrières" indique la préfecture dans un communiqué publié ce lundi 1er juillet 2019. "Cette modification du schéma départemental des carrières est nécessaire pour la poursuite du chantier de la NRL (nouvelle route du littoral - ndlr), dont les besoins en matériaux sont évalués à 9 millions de tonnes" dit encore le préfet. Les opposants à la construction de la partie digue de la NRLet de l'ouverture la carrière de Bois Blanc y voient plutôt une tentative de "passage en force de l'Etat". Cela alors que le lundi 29 avril 2019, le tribunal administratif a suspendu les arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation de la carrière de Bois Blanc et le défrichement du site. Dans une conférence de presse tenue ce lundi matin, la députée Ericka Bareigts s'est étonnée "il n'y aucune urgence, c'est la justice elle-même qui le dit, alors pourquoi cette réunion ?". La procédure lancée par l'Etat va durer au moins 15 mois. Sans garantie que la préfecture obtienne gain de cause (Photo rb/www.ipreunion.com)

