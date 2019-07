Alors qu'une réunion se tiendra ce lundi 1er juillet entre les services de l'Etat, les grandes entreprises du BTP et certains élus locaux concernant la mise à jour du schéma départemental des carrières de 2010, Ericka Bareigts a tenu à s'exprimer concernant le manque de cohérence des différents acteurs de la Nouvelle Route du Littoral (NRL). " Il n'y aucune urgence, c'est la justice elle-même qui le dit, alors pourquoi cette réunion ? " s'interroge la députée. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé concernant l’exploitation de la carrière de Bois Blanc, et pourtant, une réunion se tiendra aujourd’hui pour décider de la mise à jour, ou non, du schéma des carrières afin d’y inclure celle de Bois Blanc. " Aujourd’hui, l’urgence pour l’Etat et la Région est de terminer la NRL, quitte à faire du tort à La Réunion, quitte à créer une situation de monopole des grandes entreprises du BTP, quitte à jeter les Réunionnais du haut du précipice " accuse Ericka Bareigts. " Le sujet est fondamental, et pourtant, beaucoup sont exclus de ces discussions à huis clos " continue-t-elle.

Mise à l’écart des discussions concernant la NRL, la députée s’inquiète du manque de contrôle qu’aura le territoire sur la gestion des matières premières réunionnaises. " Aujourd’hui, les petites entreprises sont exclues des discussions. L’exploitation des carrières ne servent pas qu’à la NRL, mais aussi à la construction de nos routes, des logements sociaux… Si les grandes entreprises du BTP sont les seules à pouvoir exploiter nos matières premières, nous faisons face à un risque de monopole concernant leur exploitation " s’inquiète-t-elle. Elle demande donc à ce que la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) soit entendue lors des débats concernant la NRL.

Un manque de transparence de la part de l'Etat

Ericka Bareigts dénonce par ailleurs une volonté " très claire " de l’Etat de pallier à l’incompétence de la Région. " L’Etat veut accompagner coûte que coûte la Région pour sortir de cet empêtrement qui coute extrêmement cher ". La députée souligne aussi un manque de transparence flagrant dont fait preuve l’Etat.

Finalement, elle pointe du doigt l’incompétence et l’irresponsabilité du président de Région, qui aurait dû enclencher cette procédure dès 2010 lors de sa prise de fonction. " Tout aurait pu être alors fait en toute transparence et responsabilité, dans les temps impartis" déplore-t-elle.

