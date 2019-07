BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 2 juillet 2019



Le volcan dort d'un sommeil très léger. Entré en éruption le mardi 11 juin, il s'était calmé le jeudi 13 juin 2019. Mais dès le vendredi 14 juin l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) notait une reprise du gonflement de l'édifice et un retour de la sismicité dès le vendredi 21 juin. Alors éruption prochaine ou pas ? Difficile de le prévoir à ce stade. En attendant l'observatoire volcanologique a publié le bilan de l'activité volcanique pour le moi de juin

Il y a quatre ans, le 14 février 2015, Talon Bishop, une jeune fille de 22 ans, mourrait tragiquement tuée par un requin à l'Etang-Salé. Depuis, les polémiques se sont enchaînées, les décès liés à des attaques de squales aussi. Mais dans toute histoire, finalement, la grande oubliée reste Talon Bishop. Sa mère, Danielle Akua Austin Charle, se bat depuis 2016 contre la mairie de l'Etang-Salé pour que la responsabilité de la commune dans la mort de la jeune femme soit reconnue par la justice. Elle pourrait être fixée sur sa requête ce mardi 2 juillet 2019. La cour d'appel va rendre sa décision concernant la plainte que Danielle Akua Austin Charles a déposé "pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et homicide involontaire" contre la commune de l'Étang-Salé

"La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), réunie ce lundi 1er juillet 2019, a lancé la modification du schéma départemental des carrières" indique la préfecture dans un communiqué publié ce lundi 1er juillet 2019. "Cette modification du schéma départemental des carrières est nécessaire pour la poursuite du chantier de la NRL (nouvelle route du littoral - ndlr), dont les besoins en matériaux sont évalués à 9 millions de tonnes" dit encore le préfet. Les opposants à la construction de la partie digue de la NRLet de l'ouverture la carrière de Bois Blanc y voient plutôt une tentative de "passage en force de l'Etat". Cela alors que le lundi 29 avril 2019, le tribunal administratif a suspendu les arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation de la carrière de Bois Blanc et le défrichement du site. Dans une conférence de presse tenue ce lundi matin, la députée Ericka Bareigts s'est étonnée "il n'y aucune urgence, c'est la justice elle-même qui le dit, alors pourquoi cette réunion ?". La procédure lancée par l'Etat va durer au moins 15 mois. Sans garantie que la préfecture obtienne gain de cause. Cela d'autant que plusieurs associations de défense de l'environnement devrait déposer des recours contre cette modification du schéma départemental des carrières

C'est la préfecture de Mayotte qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter ce lundi 1er juillet 2019 : le corps sans vie d'un petit garçon d'environ sept ans a été retrouvé ce matin sur la plage de Moya, dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir en Petite Terre. Les moyens de la gendarmerie nationale dont l'hélicoptère ont été déployés afin de procéder aux constatations et de mener l'enquête. Selon les premiers éléments d'enquête, il s'agirait d'une mort par noyade. Une embarcation vide de type kwassa a par ailleurs été retrouvée à proximité

L'ancien centre social Coeur Saignant, structure à mission sociale se situant dans la ZAC 2 à la Rivière des Galets, a été renommé ce vendredi 28 juin 2019 Centre Paulette Adois Lacpatia. "C'est une preuve indélébile de l'engagement et de la femme exemplaire qu'a été la première adjointe de la Ville du Port" a indiqué le maire Olivier Hoarau. L'inauguration s'est déroulée en présence de sa famille

Il devrait faire un peu moins frais ce mardi 2 juillet. Eh oui, car ce week-end dans les hauts il a fait beau mais Matante Rosina a eu un peu froid ! Elle devra quand même faire attention au vent qui continue de souffler sur la région du volcan et à la mer qui reste agitée dans le Sud-Ouest. Sur le littoral il fera bon, autour de 25 degrés le matin mais dans les terres ça tourne plutôt autour de 15 degrés, 20 en basse altitude. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)