Du 17 au 23 juin 2019, 107 cas de dengue ont été confirmés. Comme constaté depuis plusieurs semaines, le nombre de cas déclarés continue de diminuer. Le niveau d'activité est à présent similaire à celui de l'année dernière à la même époque, mais contrairement à 2018, la dispersion des cas est bien plus importante.

Situation épidémiologique au 2 juillet 2019 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

La décroissance de la courbe épidémique est marquée et se confirme encore cette semaine. Elle est visible sur tous les secteurs et plus ou moins rapide selon les communes. L’ensemble de l’île reste malgré tout concerné par la circulation virale. Dans le Sud, Saint-Pierre et Saint-Joseph restent les foyers les plus actifs. Dans l’Ouest, Saint-Paul et La Possession restent les communes les plus touchées.

Les communes du Nord voient leur nombre de cas se stabiliser. L’activité concerne avant tout le centre de Saint-Denis et la Bretagne. Dans l’Est, la persistance des cas concerne Saint-André.

Un engagement exceptionnel des sapeurs-pompiers du SDIS 974

Pour lutter contre l’épidémie, 80 pompiers volontaires du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS 974) sont venus renforcer, depuis mars 2018, les équipes de la lutte anti-vectorielle de l’ARS Océan Indien. Leur mission a pris fin la semaine dernière, mais la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux (ARS, communes et intercommunalités) se poursuit sur le terrain pour lutter contre la propagation des moustiques.

Le préfet de La Réunion salue l’engagement exceptionnel des sapeurs-pompiers du SDIS 974 qui a permis de limiter la diffusion du virus de la dengue.