Alors que le service des urgences du Centre hospitalier ouest Réunion était en grève le vendredi 28 juin 2019, le service de communication de l'hôpital a annoncé la signature d'un protocole d'accord entre les syndicats et la direction du CHOR. Le communiqué est à retrouver ci-dessous.

" Le vendredi 28 juin, une partie du personnel des urgences du Centre Hospitalier Ouest Réunion a entamé une grève illimitée, d’une part en solidarité avec le mouvement national de protestation et d’autre part pour exprimer un certain nombre de revendications spécifiques à l’établissement. Le lundi 1er juillet, la direction du CHOR, Sud Santé et la CFDT ont signé un protocole d’accord, mettant fin au mouvement dans sa dimension locale,

Comme convenu lors de la réunion de travail organisée vendredi matin, les équipes des services d’urgence ont en effet eu l’assurance de recevoir rapidement un certain nombre de renforts humains, d’équipements et de réorganisations pour améliorer le fonctionnement du service et renforcer la sécurité des patients.

Le mouvement est donc terminé au CHOR même si les équipes de l’établissement maintiennent leur solidarité avec leurs collègues qui restent en grève dans de nombreux hôpitaux français."