Les "glyphotests", bonne intention, mais résultats douteux

L'association Oasis Réunion lance en ce moment même une campagne d'analyses appelées "glyphotests". Déjà menés en Métropole, ils visent à rechercher la présence de glyphosate dans les urines. Dans l'Hexagone, 3.600 tests ont été menés et tous se sont avérés positifs avec, selon les résultats obtenus, un taux de glyphosate dans les urines 10 fois supérieur aux taux toléré dans l'eau potable. C'est tout le problème : des scientifiques remettent en cause ces pratiques, puisqu'il est difficile de comparer taux contenus dans l'urine et taux contenus dans l'eau. Par ailleurs, d'autres dénoncent un manque de rigueur et de pertinence scientifique dans ces tests. Alors qu'en est-il vraiment ?

La France, terre d'asile... ou pas

Le jeudi 20 juin 2019 marquait la journée mondiale des migrants, dans un contexte tendu que ce soit à La Réunion, à Mayotte, en métropole, ou bien même en Europe. Entre vagues migratoires, misères sociales et tensions internes, nous nous retrouvons aujourd'hui au coeur d'une crise prête à exploser à tout moment sous un gouvernement qui ne semble pas prêt à prendre ses responsabilités. Un sujet terrible, rappelé ce lundi 1er juillet avec la mort d'un jeune enfant, retrouvé sur une plage mahoraise

Pas de panique. Les résultats du bac 2019 seront bien publiés vendredi malgré la grève

Malgré un appel à la grève nationale des syndicats enseignants, les résultats du baccalauréat 2019 seront bien disponibles ce vendredi 5 juillet 2019 à 8 heures dans leur intégralité. Le rectorat de l'Académie de La Réunion lui-même a confirmé l'information, toutes les notes ayant déjà été rentrées ce mardi 2 juillet dans la matinée

[VIDEO] Mondial de beach tennis : la France défie le Chili. 10 Bleu(e)s s'entrainent à La Réunion ou sont originaires de La Réunion

Le mondial de beach tennis a débuté ce mardi 2 juillet 2019, à Moscou (Russie). L'équipe de France entrera en lice ce mercredi 3 juillet à 10h pour défier l'équipe du Chili. Un adversaire largement à la portée des bleus, tête de série n°4. A noter que parmi les 12 joueuses et joueurs sélectionnés en Equipe de France, 10 s'entrainent à La Réunion ou sont originaires de La Réunion, ce qui montre la qualité de la formation locale

Les deux compagnons de randonnée de Mathieu Caizergues seront jugés pour non assistance à personne en danger

La chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Saint-Denis a tranché ce mardi 2 juillet 2019. Les deux compagnons de randonnée de Mathieu Caizergues, qui avait mystérieusement disparu le 23 juin 2017 à Mafate, restent mis en examen pour non assistance à personne en danger. Ils seront donc jugés. Le jeune gendarme a été déclaré mort par la justice et sa famille attend toujours de comprendre ce qui s'est passé

Du beau pour tout le monde et des températures en hausse

Bonne nouvelle de la part de Matante Rosina pour ce mercredi 3 juillet 2019 : le soleil devrait être sorti toute la journée sur une majorité de l'île. Quelques nuages pourraient pointer le bout de leur nez dans le Nord durant l'après-midi, mais pas de quoi apporter de pluie. Côté température, le thermomètre devrait dépasser les normales saisonnières. La mer sera, elle, très calme. Un temps parfait pour profiter de la plage.