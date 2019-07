Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

Ce dimanche 30 juin 2019 n'a pas été de tout repos pour les parents concernés. Deux enfants, supposés prendre seuls un vol Mayotte-Paris et donc accompagnés par le personnel navigant, ont été oubliés en salle d'embarquement. L'avion est parti sans eux... Un problème de plus pour la compagnie qui accumule déjà les ennuis, entre retards à répétition, soucis techniques et récemment, un appareil totalement immobilisé forcément Air Austral à modifier tout son calendrier de vols. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

