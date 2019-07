Alors que certains endroits de l'île ont connu plus de pluie en trois jours qu'ils n'auraient du voir en quatre semaines en ce mois de juin 2019 et que les températures sont plus basses que la moyenne, Jacques Ecormier, prévisionniste chez Météo France Océan Indien ne s'alarme pas de la situation.

" Effectivement, on peut dire que cette année est tout à fait atypique du côté météorologique, mais il n’y a rien de bien alarmant non plus " explique le spécialiste.



Si dans certains endroits, comme à la Plaine des Palmistes ou à Cilaos, la pluviométrie est actuellement deux fois plus élevée que la normale, pas d’inquiétude à avoir : cela ne signifie absolument que cette anomalie se reproduira l’année prochaine. " Finalement, même si la pluviométrie est plus élevée que la normale, nous restons dans des valeurs tout à fait acceptables" continue Jacques Ecormier.



Par ailleurs, c’est même plutôt bonne nouvelle, alors que l’été austral a battu des records de sécheresse cette année. " Pour autant, cela ne va pas dire que le problème d’assèchement des nappes phréatiques sera réglé grâce à ces pluies. Généralement, si la saison des pluies n’a pas rechargé les réserves d’eau de l’île, alors il faudra attendre l’année d’après " détaille le climatologue.

Des températures en dehors des normales



Côté température, on note effectivement des moyennes plus basses que la normale, avec par exemple au Maïdo -0,1 degrés enregistrés le mercredi 19 juin sous abri. " Ces températures basses peuvent même être bénéfiques du point de vue de l’agriculture, par exemple dans la culture des oranges, qui bénéficient des coups de froid " explique Jacques Ecormier.



Parallèlement, les villes du littoral enregistrent même des températures supérieures à la normale. " Dans les jours à venir, le mercure pourrait même encore monter plus haut. Il faut s’attendre à une augmentation de la température, ainsi qu’une baisse de l’intensité des vents " développe le spécialiste.

Pas de panique à avoir alors, ces petits dysfonctionnement sont loins de faire écho à l'incroyable vague de chaleur qui s'est abbatue récemment sur la métropole. "Nous avons la chance d'être sur une île et d'observer des changements de température liés à celle de l'océan qui nous entoure. Les variations annuelles sont donc normales, même si nous avons connu des alizées très fortes cette année, qui elles aussi se sont calmées" termine Jacques Ecormier.

as/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com