Ce mercredi 3 juillet 2019, le campus du Moufia accueillait le "Show Hello" d'Orange. L'occasion pour la filière mobile et internet de présenter ses nouvelles technologies, mais aussi de parler de l'arrivée prochaine de la 5G à Saint-Denis en septembre. De nombreuses personnes étaient présentes pour tester la réalité virtuelle, les objets connectés et autres innovations disponibles sur place. Nous partageons avec vous le communiqué de la firme ci-dessous :

"À l’occasion de la première édition Show Hello de la Réunion, et devant une assemblée de chefs d’entreprises, décideurs, élus, experts et l’écosystème de l’innovation et journalistes, Fabienne Dulac a exposé la vision d’Orange de l’innovation : " l’innovation inclusive ". À la fois accessible à tous et centrée sur une vision positive du progrès – la philosophie " human inside " - cette " innovation inclusive " concerne des pans entiers du numérique : l’internet des objets, l’intelligence artificielle, les réseaux mais aussi la data.



Fabienne Dulac, Directrice Générale adjointe du groupe et CEO d’Orange France a déclaré : " À l’exclusion numérique, Orange répond par l’innovation inclusive : une innovation utile, simple et accessible au plus grand nombre. Pour cela, nous déployons le meilleur de la connectivité fixe et mobile sur tout le territoire. Nous sécurisons et facilitons la vie digitale de tous nos clients avec notre savoir-faire en matière de cybersécurité et d’identité numérique. Nous faisons entrer tous nos clients dans l’ère de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets. Tout ceci dans le but de participer à une nouvelle forme de société du numérique. Une société de progrès, libre et éclairée. "

Djingo, l’Intelligence Artificielle vraiment utile et accessible

Développé avec Deutsche Telekom dans le cadre d’une alliance européenne de l’Intelligence Artificielle, le smart speaker Djingo se commande à la voix. Il est l’interface privilégié pour tous les services Orange : il devient un téléphone et passe des appels, en mode main libre à domicile, il permet d’interagir avec la Télé d’Orange et de piloter l’intégralité des services de " Maison Connectée ".

A l’avenir, la gamme de services du quotidien de Djingo s’enrichira de partenariats noués avec OUI.Sncf, Deezer, Radio France ou Météo France.

En tant qu’Intelligence Artificielle, Djingo ne se résume à pas à un seul objet. Djingo sera aussi embarqué dans d’autres équipements d’Orange, notamment la télécommande du décodeur TV via une simple mise à jour logicielle.

La 5G : préparer les réseaux du futur

Avec la 5G, Orange met en place un réseau plus performant, plus rapide et plus intelligent.

La 5ème génération de réseau mobile est la promesse de capacités largement améliorées avec des débits jusqu’à 10 fois supérieurs à la 4G. Ce réseau présente une telle réactivité qu’il permet tous les usages en temps réel, en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. La 5G sera aussi un réseau véritablement en rupture pour l’Internet des Objets, capable de connecter massivement les objets avec des performances adaptées à leur typologie et à leur usage : voiture autonome, drone, capteurs dans la ville intelligente, robots connectés dans l’industrie ou la santé. De plus, dans les pays où l’infrastructure Fibre est faiblement déployée, la 5G sera une alternative pour accéder au Très Haut Débit. Déployée progressivement sur les sites 4G existants, la 5G sera installée dans 17 villes en Europe en 2019 dont Saint–Denis de la Réunion, et prête pour une commercialisation, lorsque

suffisamment de smartphones 5G seront disponibles et que les fréquences auront été distribuée par l’autorité de régulation des télécoms ARCEP

Des services simples et sécurisés pour une maison toujours plus agréable à vivre

Le service " Maison Connectée " permettra de connecter directement les objets connectés de la maison à la Livebox, de les piloter à distance, de contrôler leur usage et d’analyser leur consommation avec une seule et même application accessible depuis un smartphone ou demain la télévision.

" Maison Connectée " est compatible avec les équipements Orange et les marques référentes en matière d’IoT comme Philips Hue, Bosch ou encore Netatmo. Cette offre est sans abonnement complémentaire et accessible pour toute personne en possession d’une Livebox dernière génération et d’une offre broadband haut de marché. Le service sera déployé par une simple mise à jour du logiciel.

Orange restitue la pleine valeur du capital data à ses clients

En présentant au public l’expertise et les services de son entité Orange Cyberdéfense, Fabienne Dulac a exposé la vision d’Orange d’une société numérique plus sûre, dans laquelle la protection des données de chacun tient une place centrale. En tant qu’opérateur de confiance, Orange restitue à ses clients la pleine valeur de leur capital data par les services proposés, de leur gestion financière (Mon Coach Financier) ou encore de leur engagement citoyen (Le Vote). Dans cette même dynamique, Orange crée en son sein un comité d’éthique sur l’usage de la data avec des représentants des clients et des collaborateurs."

Retrouvez quelques images du show :