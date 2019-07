La haute saison de l'hiver austral 2019 commence vendredi 5 juillet 2019 à l'aéroport Roland Garros et se poursuivra jusqu'au dimanche 1er septembre. Des agents assureront la surveillance de l'aéroport, et de nouvelles enseignes accueilleront les passagers dans l'aérogare. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport Roland-Garros.

La Société aéroportuaire et ses partenaires se disent mobilisés pour accueillir dans les meilleures conditions un trafic quotidien de plus de 10.000 passagers à certaines dates. Une pointe d’activité est notamment prévue en matinée les vendredis et samedis, au moment du départ des vols de jour vers la métropole, ainsi que les soirées des mardis.

En l’état actuel des prévisions des compagnies aériennes, aucune mesure de restriction d’accès à l’aérogare n’est toutefois programmée. Une meilleure répartition du trafic dans la journée et la configuration du circuit des passagers au départ ont en effet contribué à améliorer la fluidité au sein de l’aérogare pendant les pics d’activité.

Des dispositions ont également été prises pour garantir la meilleure qualité de service aux passagers, au départ comme à l’arrivée. Trois aubettes de police, au minimum, seront ouvertes dans le sens des départs et à l’arrivée, à l’atterrissage des vols de gros porteurs en provenance des pays tiers. Un agent d’accueil se positionnera en amont du contrôle de police lorsque deux gros porteurs arriveront simultanément, afin de mieux aiguiller les passagers.

Des fonctionnaires de police seront également présents en permanence devant l’aérogare, au niveau de la voie de dépose-minute, aux heures de plus forte affluence.

Cinq matinées d’août sous surveillance

Dans le même temps, la société aéroportuaire reconduit l’opération Tranche Papaye : des agents d’accueil à la tenue reconnaissable, élèves en BTS Tourisme au lycée Evariste-de-Parny de Plateau-Caillou, seront présents au mois d’août dansl’aérogare pour renseigner et orienter le public pendant les créneaux horaires les plus chargés. Des agents aéroportuaires faciliteront également l’accès aux contrôles de départ, si besoin, en organisant des files d’attentes prioritaires en fonction des horaires des vols.

Les prévisions de remplissage des compagnies peuvent évoluer et l’aéroport Roland Garros surveille plus particulièrement les cinq matinées des 2, 9, 16, 23 et 30 août, au cours desquelles le seuil des 2 500 passagers en quatre heures pourrait être dépassé.

Restaurants, boutiques : nouvelles enseignes dans l’aérogare

Pendant cette période de grands départs, les passagers sont priés d’anticiper leur venue à l’aéroport afin de faciliter les opérations d’enregistrement : a minima 3 heures avant le départ du vol pour les longs-courriers, 2h30 pour les moyens-courriers. Pour rappel, le site internet de l’aéroport actualise en temps réel les horaires des vols au départ et à l’arrivée.

Les passagers sont également invités à s’offrir un moment de détente à l’aéroport Roland Garros, en goûtant au confort de la zone " kiss and fly ", située en amont des contrôles de police au départ, et en découvrant la nouvelle offre de boutiques et restaurant de l’aérogare passagers en zone publique et en zone réservée.

Le restaurant Bon Vol by Cap Méchant a ouvert ses portes il y a quelques semaines dans le nouvel espace en mezzanine accessible à tous les publics, ainsi qu’une boutique Relay (presse, librairie, souvenirs, articles de voyage). Un nouveau point de restauration est d’autre part opérationnel depuis le 29 juin en salle d’embarquement : la brasserie Dodo to Go (grillades, plats du jour, sandwiches, salades, desserts et boissons fraîches en libre-service).