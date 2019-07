BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 4 juillet 2019



- Polémique : pas de Marseillaise ni de drapeau français pour Mayotte aux Jeux des îles

- L'opération "petit-déjeuner à l'école" peut-être étendue à d'autres communes

- Licence sportive pour tous, un dispositif pour les moins de 26 ans

- Climat : des températures en dehors des normales saisonnières, la situation est atypique mais pas alarmante

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps est au rendez-vous

Polémique : pas de Marseillaise ni de drapeau français pour Mayotte aux Jeux des îles

Alors que la 10ème édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien approche à grand pas (du 19 au 28 juillet 2019 à Maurice), la polémique de la Marseillaise refait surface à Mayotte, selon le journal France Mayotte matin. La délégation mahoraise veut défiler sous le drapeau français et chanter la Marseillaise; Le Comores - qui revendique le retour de l'île aux parfums dans l'ensemble comorien , s'y opposent formellement Un appel à manifester "contre le diktat des Comores" a été lancé par un collectif d'associations mahoraises, le 10 juillet prochain à Paris

L'opération "petit-déjeuner à l'école" peut-être étendue à d'autres communes

Alors que la rumeur courrait que l'opération " petit-déjeuner à l'école " pourrait ne pas être reconduite pour l'année scolaire 2019-2020, l'Académie de La Réunion a nié la véracité de cette dernière ce mercredi 3 juillet 2019. Au contraire, le budget alloué au dispositif se verrait tripler et étendu à de nouvelles communes à la rentrée prochaine.

Le Port - Licence sportive pour tous, un dispositif pour les moins de 26 ans

La ville du Port et le Conseil départemental s'allient pour lancer un nouveau dispositif : la licence sportive pour tous. Une première à La Réunion ! Il s'agit d'une aide accordée aux Portoises et Portois de moins de 26 ans pour adhérer à un club. Le mode d'emploi ci-dessous.

Climat : des températures en dehors des normales saisonnières, la situation est atypique mais pas alarmante

Alors que certains endroits de l'île ont connu plus de pluie en trois jours qu'ils n'auraient dû voir en quatre semaines en ce mois de juin 2019 et que les températures sont plus basses que la moyenne, Jacques Ecormier, prévisionniste chez Météo France Océan Indien ne s'alarme pas de la situation. "Effectivement, on peut dire que cette année est tout à fait atypique du côté météorologique, mais il n'y a rien de bien alarmant non plus" explique le spécialiste

Le beau temps est au rendez-vous

Ce jeudi 4 juillet 2019, Matante Rosina prévoit une journée sous le soleil pour tout le monde dans la matinée. Quelques nuages pourraient faire leur apparition dans les hauteurs, mais il est peu probable qu'il pleuve. Côté température, il devrait faire bon sur le littoral, et plus frais que la normale dans les hauteurs. Quelques rafales de vent pourraient souffler sur la côte sud de l'île.