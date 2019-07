Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Les grands départs approchant, RetardVol, spécialiste français de l'indemnisation aérienne, vient de publier un nouveau classement des compagnies aériennes. Les passagers ont désormais un critère de plus pour savoir avec quelle compagnie partir : celle qui prendra le mieux en considération leur réclamation lors d'un vol annulé ou retardé afin d'être indemnisé comme le prévoit le règlement Européen 261/2004. On apprend notamment qu'Air France gagne assez largement le match de la ponctualité sur les lignes vers les Antilles et La Réunion. French Bee est la compagnie la moins ponctuelle pour se rendre à La Réunion avec le taux de fortes perturbations de vol le plus important. Air Austral est également classée en catégorie mauvaise. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

